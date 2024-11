Comissão de Cultura discute a criação do Dia do Círculo de Oração

A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados realiza nesta terça-feira (12) audiência pública para discutir a criação do Dia Nacional do Círculo de Oração. O debate foi solicitado pelo deputado Otoni de Paula (MDB-RJ) e será realizado às 10 horas, no plenário 10.

Círculo de Oração é um movimento originário das Igrejas Assembleia de Deus. O termo foi usado pela primeira em 6 de março de 1942, pela irmã Albertina Bezerra Barreto, em Pernambuco.

"O Círculo de Oração mantém a tradição histórica de desenvolver um grande trabalho de inclusão social e acolhimento espiritual", argumenta Otoni de Paula, ressaltando que dezenas de outras igrejas no país também acolheram a proposta.

Debate obrigatório

O colegiado está analisando o Projeto de Lei 3456/23, Clarissa Tércio (PP-PE), que cria o Dia Nacional do Círculo de Oração, a ser comemorado em 6 de março em todo o país.

A criação de dias comemorativos precisa ser precedida de debate público. Isso porque a Lei 12.345/10 exige que o projeto que sugerir a instituição da data comprove a realização de consultas com amplos setores da população.