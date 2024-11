Solenidade na Câmara dos Deputados abre a cúpula de parlamentos do G20; acompanhe

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), declarou aberta nesta quinta-feira (7) a 10ª Cúpula de Presidentes dos Parlamentos do G20 (P20). O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), participa da solenidade, que está em andamento no plenário da Câmara.

Criada em 2010, a cúpula é um espaço de cooperação internacional liderado pelos presidentes dos parlamentos de países do G20, grupo que reúne as 19 maiores economias do mundo mais a União Europeia e a União Africana.

Nesta tarde ocorrem reuniões sobre o combate à fome, pobreza e desigualdade e sobre os desafios da crise ambiental e da sustentabilidade. Amanhã, antes do encerramento da cúpula, será debatida a governança global para o século 21.

Mais informações a seguir.