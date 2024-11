Abono de dia para servidoras e prevenção: SP reforça ações para saúde das mulheres

O Governo de São Paulo encerra as atividades do Outubro Rosa com o Plano Estadual “São Paulo por Todas com Saúde” , para incentivar as mulheres a adotarem os exames preventivos de saúde na rotina. Entre as medidas está o abono de um dia de trabalho para que as funcionárias da gestão pública estadual possam realizar a avaliação médica, como os preventivos contra câncer de mama e colo do útero. O Governo espera que a iniciativa inspire também as empresas privadas a adotarem a mesma prática.

“Sabemos o quão difícil pode ser para muitas de nós mulheres equilibrar a rotina de trabalho, família e ainda dar conta da nossa saúde. Esse programa foi criado para conscientizar e apoiar as servidoras públicas no cuidado preventivo, especialmente contra o câncer de mama e o câncer de colo de útero. Com isso, também queremos estimular o setor privado a adotar ações semelhantes”, afirma Priscilla Perdicaris, secretária-executiva da Secretaria de Estado da Saúde.

Leia a reportagem completa na Agência SP