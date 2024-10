Câmara está comprometida com a transição energética, afirma Lira

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), reafirmou o compromisso dos parlamentares com a pauta da transição energética. Lira destacou a aprovação da Lei do Combustível do Futuro , cujo objetivo é expandir o uso do etanol e do biodiesel na matriz energética brasileira.

De acordo com o presidente, a nova legislação fortalece a posição do Brasil na produção de biocombustíveis e na sua capacidade de inovar em tecnologias limpas.

Lira participou da 24ª Conferência Internacional Datagro sobre Açúcar e Etanol nesta segunda-feira (21). Ele destacou o papel do etanol brasileiro como referência global na transição energética.

“Reitero o compromisso de nossos parlamentares de continuar trabalhando em prol do Brasil e dos brasileiros. Seguiremos aprimorando o nosso arcabouço legal para dar melhores condições e maiores oportunidades para que esse setor prossiga prosperando”, disse.

Lira destacou que agronegócio do Brasil é incompreendido e alvo de críticas injustas, contaminadas pela discussão ideológica. Segundo ele, o País tem uma das mais avançadas e estritas legislações ambientais do planeta com o objetivo de conciliar desenvolvimento e sustentabilidade.