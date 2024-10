Passarela na via Dutra recebe nome de comerciante atropelado enquanto ajudava pedestre

A Lei 15.007/24 , publicada na sexta-feira (18), nomeia a passarela no km 201,7 da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Arujá (SP), como Aureliano Henriques Brotto, que foi atropelado e morreu naquela rodovia quando ajudava uma pessoa a atravessá-la. A nova lei tem origem no PL 10388/18, do deputado Marcio Alvino (PL-SP).

Ao apresentar a proposta o parlamentar fez uma pequena biografia do homenageado. Segundo ele, Aureliano Henriques Brotto começou a atuar no ramo de combustíveis ainda na década de 50, em um pequeno posto localizado na Avenida Celso Garcia. Foi para Arujá no final da década de 60 quando seu pai, ele e mais dois irmãos compraram o Auto Posto São Cristóvão, localizado às margens da Rodovia Presidente Dutra.

"Aureliano Henriques Brotto faleceu em 5 de novembro de 1989, em um atropelamento na Rodovia Presidente Dutra, em frente do próprio estabelecimento comercial, enquanto estava ajudando uma pessoa a atravessar, deixando a cidade toda muito consternada", lembrou.