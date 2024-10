Dia Mundial da Alimentação: Ceasa Curitiba promoverá ações para merendeiras e estudantes

A Ceasa Curitiba, unidade pertencente às Centrais de Abastecimento do Paraná, realizará nos dias 15 e 16 de outubro diversas atividades para comemorar o Dia Mundial da Alimentação. Instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1979, a data é celebrada em 16 de outubro e busca promover a reflexão sobre a problemática da fome e o desenvolvimento de ações efetivas que garantam uma melhor gestão da alimentação a nível mundial.

As ações acontecerão no Centro de Evento da Ceasa Curitiba. No dia 15 (terça-feira), no período da manhã, 31 merendeiras de escolas estaduais e cinco de escolas municipais da Capital, juntamente com nutricionistas, participam de uma palestra sobre “Alimentação Saudável”, com a Escola de Segurança Alimentar.

À tarde, todos estarão na Cozinha Industrial do programa social Banco de Alimentos – Comida Boa, da Ceasa Paraná, preparando receitas indicadas pela equipe do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac Paraná).

No dia 16 (quarta-feira), no período da manhã, 30 alunos da Escola Municipal Antônio Pietruza, do bairro Tatuquara, vão receber orientações de alimentação saudável e atividades voltadas para o cultivo e plantio de alimentos. Além disso, a equipe da Ceasa Curitiba, juntamente com o Banco de Alimentos, distribuirá 2 mil sacolas com cinco tipos de hortigranjeiros para famílias do bairro da Caximba.

TEMA DE 2024– O Dia Mundial da Alimentação foi instituído pela ONU em 1981 no âmbito da 20ª Conferência da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO). Neste ano, tem como tema “Direito aos alimentos para uma vida e um futuro melhores”, e marca o 79º aniversário da FAO. As comemorações promovem a consciencialização mundial sobre a fome, destacam a alimentação como um direito humano e estimulam ações para o futuro da alimentação, das pessoas e do planeta.

SISAN– No Paraná, 319 municípios já estão integrados ao Sistema Nacional de Segurança Aliemntar e Nutricional (Sisan). É o líder em números absolutos, representando 24,5% do total de 1.301 adesões nacionais. A iniciativa possibilita que os municípios tenham acesso facilitado a recursos e políticas públicas nacionais, além de demonstrar o compromisso crescente com o combate à fome. Na última sexta-feira (30) foram publicadas no Diário Oficial da União 85 novas adesões do sistema nacional, das quais 30 somente do Paraná.

A adesão ao Sisan, que é ligado ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), também facilita que os municípios somem forças do poder público, entidades privadas e terceiro setor para a redução da fome, a partir da produção, reaproveitamento e distribuição de alimentos de forma mais sustentável e estruturada.