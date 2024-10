Projeto cria política para assegurar diagnóstico e tratamento da tuberculose pelo SUS

O Projeto de Lei 2930/24 institui a Política de Controle e Eliminação da Tuberculose no Brasil. A proposta, em análise na Câmara dos Deputados, garante o acesso ao diagnóstico e ao tratamento da doença por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

O texto estabelece as seguintes diretrizes para a prevenção e o monitoramento da tuberculose:

- fortalecimento da vigilância epidemiológica;

- acesso universal ao diagnóstico e tratamento gratuito; e

- criação de projetos educacionais e de conscientização sobre a doença.

De acordo com o projeto, os recursos para a implementação da política serão provenientes do Orçamento da União, com a possibilidade de parcerias com organizações internacionais, entidades privadas e ONGs. O texto também autoriza a destinação de fundos específicos, no orçamento do Ministério da Saúde, para ações de controle e eliminação da tuberculose.

O deputado Marcos Tavares (PDT-RJ), autor da proposta, afirma que o avanço em pesquisa e inovação é fundamental para desenvolver novas tecnologias e métodos de combate à tuberculose. Ele destaca a importância de criar uma política nacional voltada ao enfrentamento da enfermidade.

“Ao estabelecer diretrizes claras para a prevenção, o diagnóstico, o tratamento e o monitoramento da doença, o projeto de lei contribui para a promoção da saúde pública, a redução da mortalidade e a garantia de um futuro mais saudável para todos os brasileiros”, afirma.

Tuberculose

A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível causada pela bactéria Mycobacterim tuberculosis , também conhecida como bacilo de Koch. Afeta principalmente os pulmões, mas pode atingir outros órgãos e sistemas, como rins, meninges e ossos.

Próximos passos

A proposta, que tramita em caráter conclusivo, será analisada pelas comissões de Saúde; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, o texto precisa ser aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal.