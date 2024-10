Morre o ex-deputado Roberto Saturnino Braga

O ex-prefeito do Rio de Janeiro e ex-deputado federal Roberto Saturnino Braga morreu nesta quinta-feira (3), aos 93 anos. Ele estava internado com um quadro de pneumonia.

Nascido em 13 de setembro de 1931 no Rio de Janeiro, graduou-se em engenharia pela Universidade do Brasil (atual UFRJ). Entrou para a política em 1963, seguindo a tradição da família (o pai, Francisco Saturnino Braga, foi deputado federal por três mandatos). Roberto Saturnino Braga foi eleito deputado federal pelo Estado do Rio de Janeiro, concorrendo pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB).

Com a ditadura e a criação do bipartidarismo, ingressou no MDB e foi eleito senador pelo Rio de 1975 a 1985.

Foi o primeiro prefeito do Rio eleito de forma direta, em 1985, após a redemocratização do Brasil, disputando pelo PDT. Ficou à frente da prefeitura de 1986 a 1989. Durante sua gestão como prefeito, decretou a falência do município em setembro de 1988, após acusar o governo federal de recusar ajuda financeira à cidade. Recentemente estava filiado ao PSB.