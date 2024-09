Comissão promove debate entre pré-candidatos à presidência do Comitê Olímpico do Brasil

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados promove, na quarta-feira (18), debate, em formato virtual, entre os pré-candidatos à presidência do Comitê Olímpico do Brasil (COB): Paulo Wanderley Teixeira; Marco Antonio La Porta; e Yane Marques. O evento será realizado às 14 horas, no plenário 4, e atende a pedido do deputado Luiz Lima (PL-RJ), que será o moderador do debate.

A eleição para presidência do COB para o próximo ciclo olímpico, que culminará nos Jogos de Los Angeles em 2028, será realizada em 3 de outubro.

A disputa será definida por um colégio eleitoral formado por 55 eleitores: 34 presidentes de confederações esportivas, 19 representantes da comissão de atletas e de 2 representantes brasileiros no Comitê Olímpico Internacional (COI).

Luiz Lima lembra que, em 2020, o colegiado promoveu o primeiro debate entre os candidatos à presidência do COB, com a participação de três chapas inscritas. “Mesmo sem o funcionamento das comissões permanentes em razão das restrições decorrentes da pandemia, o evento foi realizado e permitiu que o segmento esportivo conhecesse com mais clareza e transparência as propostas dos candidatos”, disse Lima.

O debate será dividido em cinco blocos, conforme regulamento :