Congresso recebe iluminação especial pelo Dia Nacional do Cerrado

O bioma brasileiro também é o segundo com a biodiversidade mais ameaçada no país. Nos últimos 39 anos, o Cerrado perdeu 27% de sua vegetação nativa — cerca de 38 milhões de hectares. As queimadas constituem a principal causa das perdas de área do bioma.

Especialistas e entidades de defesa do Cerrado defendem a a implementação de políticas públicas efetivas para promover conscientização e a fiscalização, com a aplicação efetivas das leis ambientais.

Na campanha em torno da data neste ano, os organizadores escolheram como tema “Cerrado, Coração das Águas”, ressaltando a importância de preservação do bioma para assegurar a manutenção das áreas úmidas, importantes para o abastecimento de água e a manutenção da biodiversidade.