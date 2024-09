Governo do Tocantins leva Rota da Fruticultura à região central do Estado para apresentar as tecnologias da produção de abacaxi

Rota da Fruticultura é uma ação do Governo do Tocantins e parceiros para transferência de tecnologia sobre a produção de frutas - Foto: Keven Lopes/Governo do Tocantins

A expedição da Rota da Fruticultura chega à região central do Estado para apresentar as tecnologias utilizadas na produção de abacaxi, fruta valorizada pela qualidade e o sabor adocicado. Nessa terça-feira, 3, as atividades ocorreram na Fazenda Jerusalém, no município de Barrolândia.

A Rota da Fruticultura que é uma realização do Governo do Tocantins, por meio da Secretaria da Agricultura e Pecuária (Seagro), Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), e parceiros, teve início nessa segunda-feira, 2, na região sudeste do Estado, e encerra na sexta-feira, 6, na região do Bico do Papagaio.

Nesta 1ª edição, a expedição percorrerá cerca de 2 mil km, incluindo cinco municípios, Dianopólis, Barrolândia, Miracema, Itapiratins e Tocantinópolis, mostrando aos participantes o potencial das frutas tocantinenses.

De acordo com o diretor de Agricultura, Agronegócio e Pecuária da Seagro, José Américo Vasconcelos, a Rota da Fruticultura marca novas perspectivas para o incentivo à produção de frutas no Tocantins. “Essa expedição está percorrendo o Estado para mostrar aos produtores e demais participantes os tratos, manejos culturais e as tecnologias utilizadas nas produções, confirmando que o Tocantins possui potencial neste segmento. A troca de experiências que essa expedição nos proporciona vai desde o início do plantio a colheita, exibindo uma diversidade imensurável da produção de frutas, mostrando que poderemos produzir ainda mais, aumentando a comercialização, gerando renda e empregos”, ressaltou o diretor.

O gerente e sócio da fazenda, Custódio Aparecido Sousa, faz apontamentos positivos da propriedade, da produção e dos frutos do abacaxi que são cultivados. “Hoje temos um cultivo de 550 mil pés de abacaxi, em 19 hectares, podemos expandir para 600 mil, que é a capacidade máxima. O nosso produto é o abacaxi perola, que tem muita aceitação no mercado consumidor, especialmente pela qualidade e sabor adocicado”, explicou o gerente.

O pesquisador, Aristóteles Pires Matos, da Embrapa, instituição parceira do Governo do Tocantins, disse que o estado possui todas as características na produção de frutas, com solos e climas favoráveis. “A fruticultura é uma atividade rentável, sendo pode crescer muito mais neste segmento produtivo, o qual possui abertura comercial, no Tocantins, Brasil e para o mundo”, enfatizou o pesquisador da Embrapa.

Parceiros

São parceiros do evento: Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins (Adapec), Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Terra Forte, Agrojem, Agro Pillati, Dima, Fazenda Santa Lourdes, Fazenda Jerusalém, Produtora de Melancia RR, Nova União Fruticultura e IPÊ Amarelo.

Diretor de Agricultura, Agronegócio e Pecuária da Seagro, José Américo Vasconcelos, falou das atividades da Rota da Fruticultura - Keven Lopes/Governo do Tocantins

Pesquisador da Embrapa, Aristósteles Pires explica a importância dos incentivos para a fruticultura, visando gerar emprego e renda - Keven Lopes/Governo do Tocantins

Gerente da Fazenda Jerusalém, Custódio Aparecido Sousa, fala da produção e qualidade do fruto - Keven Lopes/Governo do Tocantins