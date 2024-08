União entre fiscais e veterinários pode promover crescimento das agroindústrias familiares

A importância da parceria dos fiscais agropecuários do Estado com os médicos veterinários que atuam em Serviços de Inspeção Municipal (SIM), com vistas a garantir a qualidade sanitária dos produtos de origem animal, foi destacada nesta quarta-feira (21) na abertura do I Encontro de Médicos Veterinários SIM/Ssusaf/PR, em Curitiba.

“Queremos ser mais competentes também nas nossas agroindústrias. O desejo nosso é crescer, vender para outros Estados, vender para outros países. Por isso queremos essa parceria de Estado e municípios, da Adapar e médicos veterinários”, acentuou o secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento, Natalino Avance de Souza. “O desejo do governo é investir nas agroindústrias familiares, porque é importante como agregação de renda e geração de empregos”.

Segundo ele, a integração dos fiscais com os veterinários que atendem os municípios é fundamental para garantia de qualidade dos produtos. “Podemos fazer melhor, queremos ser mais eficazes, por isso vamos investir naquelas agroindústrias que os veterinários colocarem a mão e disserem que essa tem futuro, pois faz o correto em termos de sanidade”, disse o secretário.

O evento, que se estende até esta quinta-feira (22), é promovido pela Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar) com apoio da Escola de Gestão do Paraná. “É importante que os municípios, com o SIM bem estruturado, possam aderir ao Susaf e com isso as agroindústrias comercializarem seus produtos não apenas nos municípios, mas em todo o Estado”, afirmou o diretor de Defesa Agropecuária da Adapar, Manoel Luiz de Azevedo.

O presidente do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – Iapar-Emater (IDR-Paraná), Richard Golba, lembrou do tempo em que os produtos de origem animal eram considerados ruins sanitariamente e alvo de apreensões policiais, e que a realidade hoje é outra. “Aí entrou a tecnologia, a boa vontade do extensionista, os técnicos da vigilância, um trabalho de muitas mãos para chegar onde estamos hoje”, disse. “Isso foi possível porque trocamos as divergências e os conflitos pelo diálogo”, afirmou.

O objetivo do encontro é possibilitar interação entre os fiscais agropecuários da Adapar que atuam na inspeção de produtos de origem animal e os profissionais que atendem os Serviços de Inspeção Municipal.

“Trata-se não apenas de fazer comida, mas de fazer a economia local funcionar, gerar oportunidades em cada localidade, permitir que o produtor ouse vender muito além da fronteira municipal”, reforçou o secretário de Estado da Fazenda, Norberto Ortigara, que também esteve na abertura. “Queremos ousar e vender para o mundo o nosso produto local, é mais uma barreira a ser vencida, e para isso precisamos zelar em conjunto pelas virtudes sanitárias”.

SISTEMA– O Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte (Susaf/PR), criado por lei em 2013 e regulamentado em 2020, destina-se especialmente à agroindústria familiar e de pequeno porte. Para obter o selo Susaf/PR, é exigido que as agroindústrias estejam registradas no Sistema de Inspeção Municipal (SIM).

Este selo pode ser concedido a municípios ou consórcios intermunicipais que apresentem como atribuição o serviço de inspeção e que ele seja estruturado, garantindo a qualidade dos produtos. Até o momento, 153 municípios já aderiram ao sistema. A meta do Estado é chegar a 200 cidades integradas ao consórcio até 2026.

PRESENÇAS– O presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária no Paraná, Adolfo Yoshiaki Sasaki, e o vice-presidente do Sindicato dos Médicos Veterinários do Estado do Paraná (Sindivet-PR), Rubens Luiz Ferreira Gusso, também estiveram na abertura.