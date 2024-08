Eleições municipais contam com 83 deputados candidatos, incluindo 18 mulheres

As eleições municipais, que tiveram início na sexta-feira (16), contarão com 83 deputados candidatos, incluindo 18 mulheres. São 74 concorrendo a vagas de prefeito, 2 de vice-prefeito e sete de vereador. O número de deputados candidatos é superior às eleições de 2020, quando 59 disputaram vagas de prefeito e 7 de vice-prefeito - 66 no total.

Com isso, a corrida municipal deste ano volta ao patamar de eleições anteriores, como a de 2016, quando 82 deputados foram candidatos. A relação, divulgada pela Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados, está dividida entre 61 deputados titulares e 21 suplentes.

No momento, as eleições municipais contam com 457.162 candidatos, sendo 15.439 para prefeito, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral. Os números ainda podem mudar até 16 de setembro, data limite para julgamento dos pedidos de registro de candidatura ou pedido de substituição de candidatos. Foram registradas 2.316 candidatas a prefeita (15% do total). Dos candidatos a prefeito, 5.063 se declararam pardos (33%) e 677 pretos (4%).

Partidos

No total, 16 partidos lançaram deputados como candidatos. As legendas com o maior número de deputados candidatos são o PT (18) e o PL (16). Em seguida vêm União (7 candidatos), PP, PSD e Republicanos (6 candidatos cada) e MDB (5). Cidadania, PDT, Podemos, PSB e PSOL lançaram três deputados candidatos cada. Completando a lista, com um candidato cada, estão Avante, PSDB, PV e Solidariedade.

Capitais

Entre os candidatos a prefeito, 24 disputam vagas em 17 capitais - Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Boa Vista, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Maceió, Manaus, Natal, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Luís e São Paulo.

No Rio de Janeiro há três deputados disputando a prefeitura. Outras oito cidades apresentam dois deputados concorrendo à mesma vaga de prefeito: Belo Horizonte, Campo Grande, Imperatriz, Manaus, Montes Claros, Natal, Niterói e São Paulo.

Confira a seguir a lista de deputados candidatos.

Candidatos a prefeito

Abilio Brunini (PL) - CUIABÁ/MT

Alberto Mourão (MDB) - PRAIA GRANDE/SP

Alencar Santana (PT) - GUARULHOS/SP

Alex Manente (CIDADANIA) - SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP

Aliel Machado (PV) - PONTA GROSSA/PR

Amom Mandel (CIDADANIA) - MANAUS/AM

Ana Paula Lima (PT) - BLUMENAU/SC

André Fernandes (PL) - FORTALEZA/CE

Antonio Andrade (REPUBLICANOS) - PORTO NACIONAL/TO

Antônio Doido (MDB) - ANANINDEUA/PA

Beto Pereira (PSDB) - CAMPO GRANDE/MS

Bruno Ganem (PODE) - INDAIATUBA/SP

Camila Jara (PT) - CAMPO GRANDE/MS

Capitão Alberto Neto (PL) - MANAUS/AM

Carlos Chiodini (MDB) - ITAJAÍ/SC

Carlos Jordy (PL) - NITERÓI/RJ

Carmen Zanotto (CIDADANIA) - LAGES/SC

Clarissa Tércio (PP) - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE

Dandara (PT) - UBERLÂNDIA/MG

Delegada Adriana Accorsi (PT) - GOIÂNIA/GO

Delegada Ione (AVANTE) - JUIZ DE FORA/MG

Delegado Éder Mauro (PL) - BELÉM/PA

Delegado Ramagem (PL) - RIO DE JANEIRO/RJ

Délio Pinheiro (PDT) - MONTES CLAROS/MG

Denise Pessôa (PT) - CAXIAS DO SUL/RS

Diego Garcia (REPUBLICANOS) - LONDRINA/PR

Dimas Gadelha (PT) - SÃO GONÇALO/RJ

Dr. Benjamim (UNIÃO) - AÇAILÂNDIA/MA

Dr. Remy Soares (PP) - PRESIDENTE DUTRA/MA

Duarte Gonçalves Jr (REPUBLICANOS) - OURO PRETO/MG

Duarte Jr. (PSB) - SÃO LUÍS/MA

Duda Salabert (PDT) - BELO HORIZONTE/MG

Fernando Rodolfo (PL) - CARUARU/PE

Flavinha (REPUBLICANOS) - COLÍDER/MT

Geraldo Mendes (UNIÃO) - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR

Gerlen Diniz (PP) - SENA MADUREIRA/AC

Guilherme Boulos (PSOL) - SÃO PAULO/SP

Hélio Leite (UNIÃO) - CASTANHAL/PA

Henrique Júnior (PL) - TIMON/MA

Josivaldo JP (PSD) - IMPERATRIZ/MA

Junio Amaral (PL) - CONTAGEM/MG

Leonardo Monteiro (PT) - GOVERNADOR VALADARES/MG

Loreny (SOLIDARIEDADE) - TAUBATÉ/SP

Luciano Ducci (PSB) - CURITIBA/PR

Marcelo Queiroz (PP) - RIO DE JANEIRO/RJ

Márcio Correa (PL) - ANÁPOLIS/GO

Maria do Rosário (PT) - PORTO ALEGRE/RS

Mariana Carvalho (REPUBLICANOS) - IMPERATRIZ/MA

Max Lemos (PDT) - QUEIMADOS/RJ

Natália Bonavides (PT) - NATAL/RN

Naumi Amorim (PSD) - CAUCAIA/CE

Nicoletti (UNIÃO) - BOA VISTA/RR

Paulinho Freire (UNIÃO) - NATAL/RN

Paulo Guedes (PT) - MONTES CLAROS/MG

Paulo Marinho Jr (PL) - CAXIAS/MA

Pedro Tourinho (PT) - CAMPINAS/SP

Pedro Uczai (PT) - CHAPECÓ/SC

Professor Alcides (PL) - APARECIDA DE GOIÂNIA/GO

Rafael Brito (MDB) - MACEIÓ/AL

Raniery Paulino (REPUBLICANOS) - GUARABIRA/PB

Ricardo Guidi (PL) - CRICIÚMA/SC

Ricardo Silva (PSD) - RIBEIRÃO PRETO/SP

Rogério Correia (PT) - BELO HORIZONTE/MG

Rosana Valle (PL) - SANTOS/SP

Ruy Carneiro (PODE) - JOÃO PESSOA/PB

Saulo Pedroso (PSD) - ATIBAIA/SP

Tabata Amaral (PSB) - SÃO PAULO/SP

Talíria Petrone (PSOL) - NITERÓI/RJ

Tarcísio Motta (PSOL) - RIO DE JANEIRO/RJ

Ulisses Guimarães (MDB) - POÇOS DE CALDAS/MG

Waldenor Pereira (PT) - VITÓRIA DA CONQUISTA/BA

Washington Quaquá (PT) - MARICÁ/RJ

Yandra Moura (UNIÃO) - ARACAJU/SE

Zé Neto (PT) - FEIRA DE SANTANA/BA

Candidatos a vice-prefeito

Bebeto (PL) - SÃO JOÃO DE MERITI/RJ

Rosangela Moro (UNIÃO) - CURITIBA/PR



Candidatos a vereador

Carla Ayres (PT) - FLORIANÓPOLIS/SC

Daniel José (PODE) - SÃO PAULO/SP

Eliza Virgínia (PP) - JOÃO PESSOA/PB

Jones Moura (PSD) - RIO DE JANEIRO/RJ

Luiz Antonio Corrêa (PP) - VALENÇA/RJ

Nitinho (PSD) - ARACAJU/SE

Priscila Costa (PL) - FORTALEZA/CE