Câmara aprova inclusão de Eduardo Campos no Livro dos Heróis da Pátria; acompanhe

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (14) o Projeto de Lei 3148/24, do deputado Felipe Carreras e outros, que inscreve o nome do ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, no Livro dos Heróis da Pátria. A matéria será enviada ao Senado.

Em 2004, assumiu o Ministério da Ciência e Tecnologia, um dos mais jovem nomeados (39 anos). Uma de suas iniciativas na pasta foi a criação da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, considerada a maior olimpíada de matemática do mundo em número de participantes.

Foi governador de Pernambuco por dois mandatos consecutivos (2006-2010 e 2010-2014). Lançou-se na disputa da Presidência da República, mas faleceu em 13 de agosto de 2014, vítima de acidente aéreo com o jato usado em campanha.

A matéria foi relatada pelo deputado Pedro Campos, filho do homenageado, que ressaltou a unanimidade das lideranças partidárias em apoiar a homenagem. “Herói é aquele que cuida de nós, como nossos pais desde o nosso nascimento. Mas Eduardo é mais que isso. A inscrição no livro é um movimento desta Câmara em reconhecimento ao cidadão que o vê como um herói em defesa do povo brasileiro”, afirmou.

Carreras ressaltou que Eduardo Campos foi um “notório homem público que trouxe esperança a milhões de brasileiros, orientando a construção de valores em defesa do povo brasileiro”.

Assista à sessão ao vivo