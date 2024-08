Situação de refugiados no aeroporto de Guarulhos será debatida nesta quarta

A Comissão Mista Permanente sobre Migrações Internacionais e Refugiados do Congresso Nacional debate, nesta quarta-feira (14), às 10 horas, os desdobramentos da diligência do colegiado no aeroporto de Guarulhos (SP), realizada em junho.

A diligência em Guarulhos — parte do plano de trabalho apresentado pela senadora Mara Gabrilli (PSD-SP), relatora da comissão — averiguou a situação das cerca de 400 pessoas que pedem refúgio no Brasil. Na ocasião, segundo Mara, a diligência identificou “situação desumana e de grande vulnerabilidade” dos refugiados, originários principalmente da Índia e de países africanos. Muitos deles ainda estão retidos em Guarulhos.

A comissão mista é presidida pelo deputado Túlio Gadêlha (Rede-PE).

O debate será interativo e quem tiver interesse pode enviar perguntas e comentários pelo portal e-Cidadania .