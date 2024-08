Fundação de Cultura Elias Mansour e Instituto Brasileiro de Museus promovem o Programa (re)Conexões

A Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), a Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) e o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) promovem a edição do Programa (re)Conexões na próxima quinta-feira, 15, no Museu dos Povos Acreanos, das 9h às 17h.

Lançado em janeiro deste ano, o (re)Conexões é uma retomada do Programa Conexões, lançado pelo Ibram em 2012. Nesta edição de 2024, a atividade pretende realizar uma consulta ampla, democrática e potente para a construção do Plano Nacional Setorial de Museus 2025-2035 (PNSM), documento de planejamento global e de longo prazo voltado ao setor museológico no Brasil. Todas as contribuições resultantes das discussões serão sistematizadas e encaminhadas para votação e aprovação no 8º Fórum Nacional de Museus.

O chefe do Departamento do Patrimônio Histórico do Estado, Ítalo Facundes, destaca o protagonismo da FEM na realização do programa nacional. “A FEM, como gestora dos espaços de memórias estaduais, por meio do Departamento do Patrimônio Histórico, está junto com o Ibram na realização desse evento que será realizado em todos os estados do Brasil. É importante ressaltar que esse debate fortalece os planos de trabalho para as políticas públicas museais promovidas pelo instituto”, enfatiza.

A presidenta do Ibram, Fernanda Castro, destaca a importância da iniciativa: “O Programa (re)Conexões é central para restabelecer os laços entre os entes federativos e, principalmente, para discutir coletivamente a revisão do PNSM. É uma ação estruturante do instituto, de fortalecimento do Sistema Brasileiro de Museus (SBM) e, especialmente, do setor museal, que se encontrará em novembro no 8º Fórum Nacional de Museus, em Fortaleza”.

Somente no primeiro semestre, já foram realizados quatro encontros: Rio de Janeiro, Pernambuco, Amazonas e Minas Gerais. Podem participar profissionais de museus, coletivos, pontos de memória e grupos sociais. As inscrições podem ser realizadas presencialmente, no dia e no local do evento.

The post Fundação de Cultura Elias Mansour e Instituto Brasileiro de Museus promovem o Programa (re)Conexões appeared first on Noticias do Acre .