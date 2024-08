Arthur Lira lamenta mortes em acidente aéreo em São Paulo

O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL), manifestou pesar e ofereceu apoio aos familiares e amigos da 62 pessoas que morreram no acidente aéreo no interior de São Paulo, na sexta-feira (9).

"Em nome da Câmara dos Deputados, manifesto os sentimentos e apoio aos familiares e amigos das 62 pessoas que morreram no acidente de avião na cidade de Vinhedo", escreveu no X. "Que as autoridades possam, no menor prazo possível, descobrir as causas da tragédia para evitar a ocorrência de outros episódios semelhantes. Nossas orações aos familiares e amigos", concluiu.

O avião da Voepass com 58 passageiros e quatro tripulantes, caiu no início da tarde de sexta-feira em um condomínio no bairro Capela, em Vinhedo. Não houve sobreviventes.