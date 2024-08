Senado vai analisar projeto que mantém Bolsa Família para contratados por safra

Chega ao Senado nos próximos dias o projeto de lei que garante ao trabalhador safrista o direito de continuar recebendo benefícios sociais, como o Bolsa Família e o BPC, durante o período do contrato por safra.

O PL 751/2023 , de autoria do deputado federal Zé Vitor (PL-MG), foi aprovado recentemente pela Câmara na forma de um substitutivo do relator, o deputado Odair Cunha (PT-MG). Ele adicionou ao texto a obrigação para o empregador do safrista registrar as informações em campo específico na plataforma e-Social.

Os contratos de safra, previstos na Lei do Trabalho Rural ( Lei 5.889, de 1973 ), são aqueles que têm duração variável, geralmente por alguns meses, conforme a atividade agrária, compreendendo o período entre o preparo do solo e a colheita. O Brasil tem três safras de grãos anualmente, por exemplo, cada uma com duração de quatro meses.

A proposta busca estimular a formalização do trabalho no campo, sem que o trabalhador seja excluído do Bolsa Família pelo resto do ano. Atualmente, muitos trabalhadores e trabalhadoras rurais preferem permanecer na informalidade para não perder benefícios sociais.

Com informações da Agência Câmara