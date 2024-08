CPI: Wesley Cardia será ouvido sobre suposto pedido de propina

O ex-presidente da Associação Nacional de Jogos e Loterias, Wesley Cardia, será ouvido pelaComissão Parlamentar de Inquérito da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas (CPIMJAE)na terça-feira (6), na condição de testemunha.Cardia deverá prestar esclarecimentos sobre a notícia de um suposto pedido de vantagem financeira feito à associação em troca de proteção na CPI das Apostas Esportivas da Câmara dos Deputados.

A oitiva atende a requerimento ( REQ 27/2024 — CPIMJAE ) do vice-presidente do colegiado, senador Eduardo Girão (Novo-CE).O senadorcitou reportagemda revista Veja em setembro de 2023sobre o alerta feito peloex-assessor especial do Ministério da Fazenda José Francisco Manssurao ministroFernando Haddad sobrea cobrançade R$ 35 milhões —atribuída aodeputado Felipe Carreras (PSB-PE), relator da CPI na Câmara —àAssociação Nacional de Jogos e Loterias.

Em depoimento à CPI em 2 de julho ,José Francisco Manssur confirmouquerecebeuCardiaem seu gabinete e ouviu o relato dosuposto pedido de vantagem financeira, mas ressalvou que não tinha meios de confirmar se a informação era verdadeira.

A nderson Ibrahim

Ausente da reunião da CPI de 10 de julho, o representante da empresa Air Golden — antiga gestora do futebol do Clube Atlético Patrocinense (MG) — Anderson Ibrahimtambém prestará depoimento ao colegiado, agora na condição de convocado.A presença de Ibrahim é esperada para esclarecimentos sobrea suspeita de manipulação na partida em que o Patrocinense perdeu por 3 a 0 para o Inter de Limeira pela Série D do Campeonato Brasileiro,em 1º de junho. A partida está sendo investigada pela Polícia Federalcom base em movimentação suspeita em casas de apostas.

Ibrahim tinha sido convidado à CPI para acareação com o presidente do Patrocinense , Roberto Avatar, mas informou que não compareceria por motivos familiares. Na ocasião, Avatar manifestou seu estranhamento com o resultado da partida, mas ressalvou que somente a investigação poderá comprovar irregularidades.Ao fim da reunião,a CPI aprovou requerimento( REQ 94/2024 — CPIMJAE )de convocação de Ibrahim.

“A contribuição dessa testemunha será essencial para esclarecer as circunstâncias e responsabilidades envolvidas, além de ser fundamental para o progresso das investigações deste colegiado”,diz o presidente da CPI, senador Jorge Kajuru (PSB-GO), em seu requerimento.

Requerimentos

Antes das oitivas, a CPI deverá votar seis requerimentos, entre os quais a convocação de Camila Silva da Motta, investigadanaOperação Penalidade Máxima do Ministério Público de Goiáspor manipulação de apostas esportivas.Em seu requerimento ( REQ 95/2024 — CPIMJAE ), o relator da comissão de inquérito, senador Romário (PL-RJ), citou a apuração da Penalidade Máxima, que teria identificado o marido de Camila, Bruno Lopez de Moura, como líder da organização criminosa e apontado Camila como integrante do núcleo administrativo do esquema.A CPI já tinha aprovado a quebra do sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático da investigada.

Aspartidas entre Flamengo e Fortaleza e entre São Paulo e Atlético Mineiro,ambas realizadas em 11 de julho, são tema de três requerimentos.O senador Carlos Portinho (PL-RJ)pediuinformações à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sobreos dois jogos( REQ 97/2024 — CPIMJAE e REQ 98/2024 — CPIMJAE ).Eduardo Girão propôs convite ( REQ 96/2024 — CPIMJAE ) a Péricles Bassols, integrante da equipe do VAR da CBF, para esclarecimentos sobre os critérios de arbitragem nas partidas.

Portinho também apresentou requerimentos de esclarecimentosà empresa Sportradar ( REQ 99/2024 — CPIMJAE )e ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD), conjuntamente com o Departamento de Competições da CBF ( REQ 100/2024 — CPIMJAE ),sobre alertas de suspeita de manipulação de resultados em jogos entre 2017 e 2021.