Posse dos 27 jovens senadores de 2024 será nesta segunda-feira

Jovens senadores de 2023 no Plenário do Senado com o presidente da CDH, Paulo Paim, ao centro - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

Serão empossados na segunda-feira (5) os 27 jovens senadores — um de cada estado e do Distrito Federal — para a Semana de Vivência Legislativa do Programa Jovem Senador, do Senado Federal. A cerimônia, na qual também ocorrerá a eleição da Mesa, começa às 10h30, no Plenário da Casa.

Até a próxima sexta (9), os estudantes — todos do ensino médio de escolas públicas estaduais — vão vivenciar a rotina dos parlamentares, conhecerão a estrutura e o funcionamento do Senado e deverão propor sugestões que podem se transformar em projetos de lei. Os jovens também participarão de visitas guiadas, palestras, debates e simulações de atividades legislativas.

Ao final da semana, as proposições apresentadas nas salas de comissões parlamentares são votadas em sessão plenária. Assim, por meio de ideias legislativas, os jovens senadores e senadoras têm a possibilidade de intervir ativamente no ordenamento jurídico do país, caso as sugestões de projetos sejam acatadas pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH).

Participação

A edição de 2024 teve a participação recorde de 171 mil inscritos de mais de 4 mil escolas. Os 27 alunos selecionados foram escolhidos por meio de um concurso de redação com o tema "Os 200 anos do Senado e os desafios para o futuro da democracia", realizado nas escolas públicas, seguido por etapas estaduais.

Dos selecionados, 15 meninas e 12, meninos, com idades entre 15 e 18 anos. Mais de 80% vivem em cidades do interior. Além da viagem, com passagem aérea, hospedagem, alimentação e locomoção incluídos, cada jovem senador ganhará um notebook como prêmio. Os professores orientadores também acompanham os estudantes a Brasília e receberão notebooks.

Conhecimento

O objetivo do Programa Jovem Senador é fomentar a reflexão dos jovens estudantes sobre política, democracia e o exercício da cidadania, além de proporcionar o conhecimento acerca da estrutura e do funcionamento do Poder Legislativo e estimular o relacionamento permanente do jovem cidadão com o Senado.

O encerramento da edição de 2024 do programa está marcado para as 9h da sexta-feira (9), no Plenário do Senado. Na sessão, os jovens senadores discutem e votam os projetos apresentados por eles ao longo da semana. Ao fim dos trabalhos, as proposições são publicadas no Diário do Senado Federal.