Primeiro semestre na Câmara teve como destaque a aprovação de regras da reforma tributária

A aprovação de um dos projetos de regulamentação da reforma tributária ( Projeto de Lei Complementar 68/24 ) foi destaque nas votações da Câmara dos Deputados no primeiro semestre deste ano. Outras propostas aprovadas foram a reformulação do ensino médio ( PL 5230/23 ), penas maiores para assassinato em escolas ( PL 3613/23 ) e cadastro de condenados por crimes contra a mulher ( PL 1099/24 ).

Vários projetos de ajuda ao Rio Grande do Sul também foram aprovados, assim como uma proposta de emenda à Constituição reservando 5% das emendas parlamentares à Defesa Civil ( PEC 44/23 ).

O marco regulatório da produção de hidrogênio de baixa emissão de carbono ( PL 2308/23 ) e incentivos para combustíveis renováveis ( PL 327/21 ) foram outros temas aprovados.

No total, a Câmara dos Deputados aprovou neste primeiro semestre 98 propostas em Plenário, sendo 64 projetos de lei, 2 propostas de emenda à Constituição, 4 medidas provisórias, 5 projetos de lei complementar, 20 projetos de decreto legislativo e 3 projetos de resolução.

Além disso, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara aprovou nesse período 107 projetos de lei em caráter conclusivo, que em princípio não precisam passar pelo Plenário.

Calamidade no RS

Para amenizar efeitos da enchente que atingiu o Rio Grande do Sul, a Câmara aprovou diversas medidas. Entre elas, a suspensão da dívida do estado com a União por 36 meses ( PLP 85/24 ), a isenção do Imposto sobre Produto Industrializados (IPI) para atingidos pela inundação que comprarem móveis e eletrodomésticos da linha branca ( PL 4731/23 ) e o perdão ou adiamento de parcelas de financiamentos rurais ( PL 1536/24 ).

Inclusão

Entre os projetos relacionados a iniciativas de inclusão, a Câmara dos Deputados aprovou uma política nacional para cuidar de pessoas com Alzheimer e outras demências ( PL 4364/20 ), o estímulo à contratação de pessoas com Transtorno do Espectro Autista - TEA ( PL 5813/23 ) e a criação da tarifa social de água e esgoto para pessoas de baixa renda ( PL 9543/18 ).

Programa Mover

Na área econômica, foi aprovado o Programa Mobilidade Verde e Inovação (Mover), que prevê incentivos tributários à indústria automobilística em troca da produção de veículos que emitam menos gases do efeito estufa ( PL 914/24 ). No mesmo projeto, foi prevista a taxação de produtos importados de até 50 dólares.

Entre as medidas aprovadas pela Câmara neste semestre também está a criação do Fundo de Investimento em Infraestrutura Social (FIIS) para financiar equipamentos e serviços nas áreas de educação, saúde e segurança pública ( PL 858/24 ); e da Letra de Crédito do Desenvolvimento (LCD) para financiar projetos de infraestrutura, da indústria, de inovação e de micro, pequenas e médias empresas ( PL 6235/23 ).

