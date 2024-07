Noite dos Folguedos é sucesso com canções populares e diversidade de pratos tradicionais e brinquedos, no Arraial Cultural

A Noite dos Folguedos do Arraial Cultural iniciou com emoção para as famílias, com muita música e diversidade de pratos tradicionais como o caldo de tucupi, pipoca, crepe, algodão doce, além de balões e brinquedos dos empreendedores ambulantes que participam da festa no Calçadão da Gameleira, neste sábado, 20. O evento, promovido pelo governo do Acre, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (Fem) e secretarias parceiras, até este domingo, 21, garante uma renda extra aos empreendedores da Economia Solidária.

Com alegria, o pequeno Arão dos Santos, de dois anos, correu para escolher um carrinho entre os diversos balões de personagens de desenhos animados. Filho do casal Gleciane e Janderson Santos que trabalham no Cantinho da Laranja, na Economia Solidária, o pequeno posou pomposo e alegre junto aos pais e o novo brinquedo. “Estamos aqui à trabalho e trouxemos o nosso filho”, disse o casal.

Casal Gleciane e Janderson Santos e o filho Arão aproveitam o Arraial Cultural. Fotos: Diego Gurgel/Secom

Ao todo, 80 empreendimentos abastecem a festa, sendo sessenta em barracas fixas e vinte ambulantes que disponibilizam variedades de alimentos e brinquedos em todo o espaço do Arraial Cultural. Os empreendimentos fizeram cadastro junto à Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete) e foram selecionados por meio de sorteio para participarem do evento.

Ortevilson de Souza foi o ambulante de balão a gás e estalinho que garantiu a alegria do pequeno Arão. Segundo o empreendedor, foram preparados quarenta balões à gás para a especial Noite de Folguedos. “A festa está bonita, bem arrumada. Ontem eu vendi R$300 e hoje e amanhã estou apostando para vender mais com muitas famílias participando. Ano passado eu também vim e vendi bastante. Sempre que tem eventos assim eu venho”, disse o empreendedor.

Empreendedores ambulantes garantem a festa das famílias que apreciam o Arraial Cultural. Fotos: Diego Gurgel/Secom

No setor de brinquedos, os namorados Renan Rodrigo Silva e Cristiane Nascimento garantem a festa das crianças no Ferdinando, o Touro Mecânico. A tentativa dos pequenos peões na montaria do touro custa R$ 10 e pode permanecer na disputa até a terceira queda, motivo de festa para a criançada.

Criançada faz a festa nos brinquedos disponíveis no Arraial Cultural. Fotos: Diego Gurgel/Secom

“É um investimento que fiz no final do ano passado e este é o primeiro evento que participamos com o Touro Mecânico. Fizemos o cadastro e participamos do sorteio e fomos sorteados. Estamos fazendo em torno de R$350 a R$400 por noite”, disse Renan que ressaltou o processo de cadastro e sorteio para participação feito pela Sete.

Renan Rodrigo Silva e Cristiane Nascimento garantem a festa das crianças no Ferdinando, o Touro Mecânico. Fotos: Diego Gurgel/Secom

“São seis dias de festa em que nós conseguimos alocar 80 empreendedores, destes, 20 são ambulantes. O ambulante andante é aquele que fica com os seus produtos andando no meio da multidão e vendendo balões, adereços que podem ser óculos, chapéus de caipira, caneca, copos, brinquedos, aqueles brinquedos pequenos que podem ser carregados”, disse Bianca Muniz, diretora de Empreendedorismo da Sete.

Além disso, há os ambulantes fixos com os carrinhos de pipoca, de algodão doce, cachorro quente, crepe. “Esses são considerados ambulantes também, mas eles precisam de ponto de energia fixo e a Sete disponibilizou tudo isso, energia elétrica, lâmpada, pontos fixos para eles”, acrescentou Bianca.

Algodão doce é tradição na festa. Fotos: Diego Gurgel/Secom

Nas cores azul, rosa e amarelo, o algodão doce também é uma opção que atrai as papilas gustativas de quem passeia pelo arraial. Para o empreendedor Ary Cavalcante que trabalha com a esposa Anita Gomes, a festa é uma oportunidade única para a família. “Minha esposa que me ensinou e é uma renda extra para gente”, explicou Ary.

“O espaço da Economia Solidária é importante e já faz parte do tradicional Arraial Cultural. É uma festa que a Sete se orgulha de apoiar na organização para que todos os empreendedores tenham a oportunidade de ter uma renda, além de promover o que há de melhor em comidas típicas, diversão e alegria para as famílias aqui presentes”, enfatizou o secretário de Turismo e Empreendedorismo, Marcelo Messias.

Noite dos folguedos

A Noite dos Folguedos é especial neste sábado, 20, no Arraial Cultural. A programação iniciou com apresentação do grupo Marujada Brig Esperança e continua com a apresentação da quadrilha junina do Sesc 60+, do grupo folclórico Jabuti-Bumbá e do grupo Lambada e Cia com o espetáculo Boi Lunar.