Chico Rodrigues destaca avanços do esporte e pede infraestrutura nas escolas

O senador Chico Rodrigues (PSB-RR) ressaltou, em pronunciamento nesta quarta-feira (17), a importância do esporte e os avanços alcançados pelo Brasil por meio de investimentos públicos na área esportiva. O senador ressaltou os numerosos benefícios proporcionados pela prática de atividades físicas, incluindo a promoção da saúde, o bem-estar, e a prevenção de doenças crônicas, além de sublinhar a importância do esporte na formação integral do indivíduo.

Chico Rodrigues destacou o esforço do governo na formação de atletas de alto rendimento, como o programa Bolsa-Atleta, que completa 20 anos e já beneficiou mais de 37 mil atletas. Ele observou que esses investimentos têm gerado resultados positivos, como o aumento das medalhas conquistadas pelos brasileiros nas Olimpíadas e Paralimpíadas.

— Saltamos de dez medalhas nos Jogos de Atenas, em 2004, para 21 medalhas nos Jogos de Tóquio, em 2021, crescendo constantemente e conquistando medalhas em novas modalidades fora das tradicionais participações dos atletas brasileiros. Somos um dos países do mundo em presença nas Paralimpíadas, também com resultados cada vez mais expressivos, alcançando 72 medalhas na última edição de Tóquio — afirmou.

O senador também elogiou a Lei de Incentivo ao Esporte que, segundo ele, tem sido fundamental para o financiamento do esporte brasileiro. Em 2023, foram captados R$ 948 milhões, um aumento de 69% em relação ao ano anterior. Segundo o parlamentar, esses recursos viabilizaram a realização de quase 5,9 mil projetos esportivos, beneficiando cerca de 1,160 milhão de brasileiros.

Apesar do reconhecimento dos benefícios do esporte, o senador lamentou a carência de infraestrutura adequada nas escolas brasileiras. Ele citou dados do último Censo Escolar da Educação Básica, divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), que revelam que apenas 40,6% das escolas de educação básica possuem espaços e materiais adequados para a prática esportiva.

— Quero me dirigir ao governo federal, em especial ao Ministério da Educação e ao Ministério do Esporte, para que possam formular e implementar um programa com vistas à instalação e reforma de quadras poliesportivas nas escolas. Precisamos estar atentos às demandas das comunidades escolares de nossos estados e, obviamente, de nossos municípios — concluiu.