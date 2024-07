Aprovada criação do Grupo Parlamentar Brasil-Síria

Em votação simbólica, o Plenário do Senadoaprovou nestaquarta-feira (17)projeto de resolução (PRS) que cria o Grupo Parlamentar Brasil-Síria. A proposta do senador Esperidião Amin (PP-SC)foi aprovada na forma do parecer dosenador Nelsinho Trad (PSD-MS)submetido previamente à Comissão de Relações Exteriores (CRE).

O grupo parlamentar criado pelo PRS 20/2022 tem o objetivo de incentivar e desenvolver as relações bilaterais entre os Poderes Legislativos dos dois países. A cooperação ocorrerá por meio de visitas, conferências, estudos e encontros de natureza política, jurídica, social, científica, cultural, educacional e econômica. Os parlamentos também poderão realizar permuta de publicações e trabalhos sobre matéria e experiências legislativas, e manter relações culturais, de intercâmbio e de colaboração técnica com entidades nacionais e estrangeiras.

O autor destaca que os laços históricos e culturais entre os dois países são fortalecidos em virtude da forte presença da comunidade síria no Brasil. Ele acrescentou que há uma estimativa de 4 milhões de descendentes de sírios no país. Além disso, o senador lembrou que o parlamento unicameral sírio, chamado de Assembleia do Povo, conta com o Grupo de Amizade Parlamentar Síria-Brasil. Esse conjunto estimula o contato com a comunidade de origem síria do Brasil, além de promover operações de investimentos no âmbito da reconstrução da Síria.

“Essas circunstâncias tornam claro que a diplomacia parlamentar pode ser importante ferramenta de aproximação entre os países e, certamente, conduz à democratização de discussões político-diplomáticas bilaterais”, afirmou.

Nelsinho pontua que o país do Oriente Médio vive um conflito há mais de dez anos, que “inevitavelmente trouxe impactos sobre sua relação bilateral com o Brasil”. Além disso, o relator lembra que o último contato presencial entre os países ocorreu em 2010, quando o presidente Bashar Al-Assad visitou o Congresso Nacional. “Acreditamos, diante disso, que a abertura de mais esse canal de diálogo seja bastante bem-vinda”, diz.

A senadora Tereza Cristina (Republicanos-MS) apresentou o parecer como relatoraad hoc. A votação do PRS foi antecedida de aprovação simbólica de requerimento de urgência para a tramitação da matéria.