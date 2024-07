Bene Camacho é empossado no Senado como senador pelo Maranhão

O cardiologista e ex-deputado federal Bene Camacho tomou posse como senador nesta terça-feira (16), em virtude do afastamento da titular do mandato, a senadora Eliziane Gama (PSD-MA), que assumirá o cargo de secretária da Juventude do Estado do Maranhão.

Os senadores Weverton Rocha (PDT-MA), Chico Rodrigues (PSB-RR) e a senadora Margareth Buzetti (PSD-MT) conduziram o segundo-suplente de Eliziane Gama ao Plenário a fim de prestar o compromisso regimental. Anteriormente convocado, o primeiro-suplente, Pedro Fernandes Ribeiro, já havia comunicado à Mesa a impossibilidade de assumir o mandato.

Bene Camacho tem 66 anos e é natural de Ibirarema (SP), mas fez carreira política e profissional em Imperatriz, no Maranhão. Em seu mandato, ele pretende priorizar temas como educação, meio ambiente, sustentabilidade, ciência e desenvolvimento regional, de acordo com informações divulgadas pela assessoria do senador.

Em seu primeiro pronunciamento, Bene Camacho cumprimentou os senadores e saudou a cidade de Imperatriz, que completou 172 anos de fundação nesta terça (16).

­— Imperatriz é conhecida como o Portal da Amazônia, região que representa mais de 60% do território nacional, e pela maneira como essa região será tratada, se definirá a viabilidade da vida humana em todo o planeta, como um escudo maior contra o aquecimento global — disse Bene Camacho.

O senador também defendeu a recriação da Comissão da Amazônia no Senado, como forma de aprimorar a discussão sobre temas ligados às mudanças climáticas.

— Quero que a preservação ambiental não seja uma obrigação do produtor rural, mas sim uma atividade econômica de preservação ambiental e, como tal, regulamentada, financiada e remunerada. Precisamos plantar uma semente para a criação da primeira universidade federal dos povos originários, dando conhecimento formal a quem já detém o conhecimento natural — concluiu.