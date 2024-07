Festivais indígenas são tema do programa Shane Hui – A Voz da Aldeia deste sábado, na Aldeia FM e Difusora Acreana

Rituais ancestrais, músicas, história, culinária, trilhas e conexões com a floresta são algumas das experiências e vivências que permeiam os festivais indígenas no Acre, tema do programa Shane Hui – A Voz da Aldeia, que vai ao ar às 8h, neste sábado, 13, nas rádios Aldeia FM e Difusora Acreana. Com apresentação do jornalista Nelson Liano e sonoplastia do DJ Jean Ney, o convidado da semana no programa é Marcelo Messias, titular da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), que detalha o apoio do governo do Acre para a realização dos festivais.

Secretário de Estado de Turismo e Empreendedorismo, Marcelo Messias, e o jornalista Nelson Liano. Foto: Alice Leão/Sete

“O nosso etnoturismo é conhecido mundialmente. Muitos turistas que vêm para os festivais são estrangeiros e têm crescido cada vez mais, ainda mais na gestão do governador Gladson Cameli. O Acre tem um leque gigantesco no etnoturismo. Quando um turista vem participar de um festival, ele não está ali só para participar do evento em si, mas está ali para fazer as trilhas, observar as aves, conhecer a gastronomia. Dentro de um festival, o turista tem um leque gigantesco de possibilidades”, destaca Marcelo Messias.

“Os festivais que aconteciam internamente nas nossas aldeias e comunidades dos povos originários começaram a ter uma repercussão muito grande e a expandir por meio das fronteiras do Acre, e hoje esses festivais que acontecem em várias etnias, em diferentes municípios e aldeias do nosso estado atraem milhares de pessoas por ano. […] E o turismo, no meu entender, é uma das fontes de renda, de geração de oportunidades de emprego mais importante, porque é uma atividade econômica sustentável”, acrescentou Nelson Liano.

Rituais tradicionais, banhos com ervas medicinais e vivências são tema do programa Shane Hui – A Voz da Aldeia deste sábado. Foto: Alice Leão/Sete

O programa também dialoga sobre o calendário publicado pelo governo do Acre que inclui 23 festivais indígenas , os rituais, banhos medicinais com argila e ervas e o conhecimento e resgate da história e cultura dos povos originários, como o Festival Atsa Puyanawa que acontece na próxima semana, em Mâncio Lima: “Houve um renascimento do Povo Puyanawa no começo dos anos 2000, e por meio desse renascimento, dessa reativação cultural e identificação com a sua própria cultura, eles reconheceram essa sabedoria”, destacou o apresentador Nelson Liano.

A parceria entre a Secretaria de Turismo e Empreendedorismo (Sete) e a Secretaria Extraordinária dos Povos Indígenas (Sepi), com o diálogo e melhor atendimento às necessidades dos povos originários, também foi tema abordado pelo secretário Marcelo Messias.

Shane Hui – A Voz da Aldeia vai ao ar nas rádios Aldeia FM e Difusora Acreana, desde o Dia dos Povos Originários, celebrado dia 19 de abril, e apresenta conversas sobre as tradições indígenas do Acre e músicas inéditas dos povos originários.