Comissão discute impacto do custo da energia elétrica e do gás no orçamento das famílias

A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados realiza nesta quinta-feira (11) seminário para discutir os resultados do estudo Justiça Energética - Pesquisa de Opinião Pública .

O levantamento, feito pelo Ipec a pedido do Instituto Pólis, retrata o impacto do custo de energia elétrica e gás de cozinha no orçamento doméstico. Segundo a publicação, 36% das famílias brasileiras gastam metade ou mais de sua renda mensal com esses serviços essenciais.

"Diante desse cenário preocupante, é necessário repensar e reformular políticas públicas relacionadas ao acesso à energia, especialmente para as famílias de baixa renda", afirma o deputado Pedro Uczai (PT-SC), que propôs a realização do debate.

O seminário será realizado no plenário 3, às 10 horas. Acompanhe ao vivo na página da Câmara dos Deputados no YouTube .