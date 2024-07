Rodrigo de Azeredo Santos será o novo embaixador na Noruega

O diplomata Rodrigo de Azeredo Santos será o novo embaixador brasileiro na Noruega. A indicação ( MSF 11/2024 ) foi aprovada nesta quarta-feira (10) pelos senadores durante sessão plenária. A indicação será agora comunicada à Presidência da República para que o diplomata possa tomar posse e assumir o cargo. Foram 48 votos favoráveis, um contrário e uma abstenção.

A embaixada brasileira na Noruega é encarregada da representação brasileira junto ao governo islandês, pois o Brasil não possui embaixada ou consulado na Islândia.

O relator da indicação ( MSF 11/2024 ) feita pelo Executivo é o senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS). Na reunião da Comissão de Relações Exteriores (CRE) no último dia 6, o relatório foi lido pelo senador Esperidião Amin (PP-SC), como relator substituto (ad hoc).

Na sabatina na CRE, Santos destacou que a Noruega foi convidada para participar das reuniões do G20, grupo das economias mais importantes do mundo e que está sendo presidido pelo Brasil neste ano. Segundo ele, o país nórdico é um “facilitador de diálogo” e compartilha valores com o Brasil em relação à política internacional.

— Uma característica também é a semelhança dos nossos princípios, digamos assim, de política externa: comprometimento com o multilateralismo, o comprometimento com a solução pacífica de conflitos, a resolução da paz e a cooperação internacional. São princípios que também aproximam os dois países e possibilitam ações conjuntas no cenário das relações internacionais — declarou o diplomata.

Biografia

Nascido em 1966, Rodrigo de Azeredo Santos tem graduação em economia e em ciências políticas. Concluiu o mestrado em diplomacia e relações internacionais em 1990, e ingressou no Itamaraty em 1992.

Entre as funções desempenhadas na carreira diplomática, atuou nas embaixadas do Brasil em Moscou, Washington, Buenos Aires e Londres. Em 2003, foi assessor especial de Assuntos Federativos e Parlamentares. Também foi embaixador brasileiro em Teerã, no Irã, entre 2017 e 2020; e em Copenhague, na Dinamarca, entre 2020 e 2024.