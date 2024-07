Avança indicação de Rosimar Suzano para embaixada na Estônia

A Comissão de Relações Exteriores (CRE) aprovou nesta quarta-feira (10) a indicação da diplomata Rosimar da Silva Suzano para o cargo de embaixadora do Brasil na Estônia. Após sabatina, a candidata recebeu 16 votos a favor e nenhum contrário. A mensagem ( MSF 21/2024) segue agora para análise em Plenário.

A indicação feita pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, foi relatada pela senadora Margareth Buzetti (PSD-MT). Segundo ela, o país europeu se destaca em informatização e pioneirismo digital, também na administração pública. O conceito é conhecido como e-gov (governo eletrônico).

— A cooperação em tecnologias da informação e comunicação é particularmente promissora. A Estônia é líder no uso de e-gov, utilizando plataformas virtuais para uma ampla gama de serviços públicos e administrativos. Além disso, é pioneira no uso da internet para eleições, sendo o primeiro país do mundo a permitir o voto online — disse a relatora.

A reunião foi conduzida pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL), presidente da CRE.

TI

A diplomata afirmou que a área tecnológica será prioritária em sua gestão. Segundo ela, sete estados brasileiros possuem acordos de cooperação com o país báltico para uso pelo governo de tecnologia estoniana. As negociações ocorreram em razão do Decreto 10.977, de 2022, que prevê a unificação na identificação dos cidadãos brasileiros, que hoje ocorre tanto no governo federal (pelo CPF) quanto estadual (pelos registros de identidade).

O segmento da tecnologia é responsável por empregar boa parte dos 700 brasileiros que vivem na Estônia. Segundo Rosimar Suzano, o desempenho do país foi fruto de investimentos em tecnologia da informação (TI).

— É um país pequeno, do tamanho do Espírito Santo. A jovem nação passou a dedicar 1% do PIB para financiar o setor de TI. Em 1997 lançou o programa “Salto do Tigre” para desenvolver a infraestrutura de TI e priorizar o ensino de computação nas escolas. [Hoje] 99% dos serviços públicos são obtidos on-line.

A diplomata é graduada em ciências sociais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e possui mestrado em diplomacia e estratégias internacionais pela Escola de Londres de Economia e Ciências Políticas.

Estônia

Localizada no leste europeu, a Estônia faz fronteira com a Rússia e integra a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e a União Europeia. Atualmente, apenas um acordo bilateral entre o Brasil e o país está em vigência, na área do turismo.

Em 2023, o montante das exportações brasileiras para o país foi de US$ 64,7 milhões, enquanto o das importações ficou em US$ 61,7 milhões. Foi o primeiro superávit comercial após anos de importações maiores que exportações.

Os principais produtos exportados pelo Brasil foram café torrado (41%), minérios concentrados (13%) e ferro-gusa e semelhantes (12%).