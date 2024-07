Vai ao Plenário indicação de Nedilson Ricardo Jorge para embaixada no México

A Comissão de Relações Exteriores (CRE) aprovou nesta quarta-feira (10) a indicação do diplomata Nedilson Ricardo Jorge para o cargo de embaixador do Brasil no México. A mensagem presidencial ( MSF 17/2024 ) foi relatada pelo senador Humberto Costa (PT-PE) e segue para deliberação do Plenário. Na CRE, a indicação recebeu 14 votos favoráveis.

Durante a sabatina, Nedilson Ricardo Jorge disse que a relação entre Brasil e México representa “um pilar da integração regional”. O diplomara anunciou que, caso tenha o nome aprovado para a embaixada brasileira, pretende promover a aproximação entre o setor privado dos dois países, além de fortalecer a relação bilateral governamental.

— Entre os objetivos da minha atuação, estará promover a expansão e a diversificação das exportações brasileiras, que hoje estão muito concentradas em produtos agrícolas e automotivos. Há muito potencial de outros produtos. Na área de proteína animal, o objetivo é consolidar o suprimento regular para o mercado mexicano — afirmou.

O senador Humberto Costa destacou que Brasil e México têm as duas maiores populações e economias da América Latina. Juntos, os dois países respondem por cerca de 65% do produto interno bruto (PIB) regional. No plano político, o relator disse acreditar na aproximação entre as nações.

— As diferenças de perspectivas condicionadas pelo entorno geográfico de cada país têm determinado uma maior ou menor aproximação. No momento presente, sob a presidência de Luiz Inácio Lula da Silva e Andrés Manuel López Obrador, as relações têm se caracterizado por uma expressiva reaproximação. Esse contexto tende a ser mantido com a posse, em 1° de outubro deste ano, da primeira mulher eleita presidente na história do México, Claudia Sheinbaum — disse.

Nedilson Ricardo Jorge é formado em direito pela Faculdade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro. Ingressou na carreira diplomática em 1987 e, desde então, atuou em representações do Brasil em Buenos Aires (Argentina), Pretória (África do Sul) e Montreal (Canadá).