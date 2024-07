Senador Irajá celebra qualificação da Hidrovia do Arco Norte em PPI

O senador Irajá (PSD-TO), em pronunciamento no Plenário na terça-feira (9), celebrou a decisão do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) de ser favoràvel à qualificação da Hidrovia do Arco Norte, submetendo-a ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O PPI é uma iniciativa do governo federal que visa atrair investimentos privados para projetos de infraestrutura.

O parlamentar afirmou que, quando for concluída, a Arco Norte — que abrange estados como Goiás, Tocantins, Bahia, Mato Grosso, Maranhão e Pará — será um “marco no desenvolvimento da infraestrutura de transporte do Brasil”. Ele ressaltou que o projeto é essencial para o escoamento de grãos, fertilizantes e minérios desde a região Centro-Oeste até o Pará, para reduzir os custos de transporte e aumentar a competitividade no mercado internacional.

— O projeto permitirá que o Brasil tenha um Mississippi brasileiro. Assim como os Estados Unidos, que transportam mais de 80% de sua produção de grãos através da hidrovia do Rio Mississippi, o Brasil também terá a oportunidade de desenvolver uma via de transporte fluvial equivalente. A construção e a operação da hidrovia gerarão milhares de empregos diretos e indiretos, promovendo renda e melhorando a qualidade de vida da população, além de propiciar um meio de transporte mais responsável e racional do ponto de vista ambiental — declarou.

Para o senador, a inclusão da hidrovia no PPI demonstra o compromisso do governo com a modernização e a ampliação dos investimentos estratégicos. Ele enfatizou que a expectativa é escoar mais de 40 milhões de toneladas de commodities, utilizando o Rio Tocantins e o Rio Araguaia até o Porto Vila do Conde, no Pará, diminuindo o fluxo de caminhões nas estradas.

— A Comissão de Infraestrutura do Senado Federal aprovou uma emenda, de minha autoria, no valor de R$ 1,1 bilhão para a obra. Essa emenda é mais uma prova do nosso comprometimento em tirar essa obra do papel, tornando-a uma grande realidade e um grande sonho de milhões e milhões de brasileiros, que estão ali desbravando a região do Matopiba, que compreende os estados do Maranhão, do Piauí, do Tocantins, da Bahia e do Pará — destacou.