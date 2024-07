Zequinha: 7 municípios do Pará têm pior qualidade de vida do Brasil

O senador Zequinha Marinho (Podemos-PA) afirmou, em pronunciamento na terça-feira (9), que sete municípios paraenses estão na lista das dez cidades com pior qualidade de vida do Brasil. O parlamentar destacou que a pesquisa, produzida pelo Índice de Progresso Social Brasil (IPS), é uma ferramenta de gestão territorial baseada em dados públicos que avalia, em uma mesma escala, se as pessoas têm abrigo, alimentação, segurança, acesso à informação e comunicação e se são tratadas igualitariamente, independentemente de gênero, raça ou orientação.

— Uma grande parte de brasileiros não tem o básico, vive sem saneamento, com uma educação de péssima qualidade, em habitações sem nenhuma condição para se morar, sem a menor dignidade. É algo simplesmente alarmante, que precisaria certamente ganhar destaque na imprensa. Mas onde estão as poderosas ONGs que atuam na Amazônia para nos ajudar a potencializar a divulgação desses dados desesperadores? Estão lá, mas isso não se enxerga, isso não se vê.

Zequinha criticou a atuação das ONGs no estado e afirmou que a intenção das organizações é fazer com que a região se torne a cada dia mais inóspita para a população, levando os moradores a se mudem para outros locais. Segundo o senador, as ONGs não têm nenhum plano de atuação para melhorar o desenvolvimento regional das cidades do Pará.

— O que tem é prejudicial, condena a economia, condena a vida à inanição e à morte. Lamentavelmente, a CPI das ONGs mostrou, para quem quiser ver, que o compromisso dessas organizações certamente não é com o Brasil.

O parlamentar também demonstrou preocupação em relação à 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que será realizada em Belém no ano que vem. Segundo Zequinha, a expectativa é que se restrinja ainda mais qualquer tipo de ação econômica na região.