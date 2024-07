Cancelado debate sobre gestão do esporte nas capitais brasileiras

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados cancelou a audiência que faria nesta quarta-feira (10) sobre a gestão do esporte nas capitais brasileiras. O debate atendia a pedido do deputado Douglas Viegas (União-SP) e não foi reagendado.

Viegas afirma que o esporte desempenha um papel fundamental no desenvolvimento social, cultural e econômico das comunidades. "Nesse sentido, a audiência proporcionará um espaço para que os secretários municipais possam compartilhar ideias, experiências e preocupações relacionadas à gestão do esporte", afirma.

Douglas Viegas acrescenta que a troca de informações é essencial para o desenvolvimento de políticas públicas mais eficazes e inclusivas.