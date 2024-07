Deputados analisam mudanças na reforma do ensino médio; acompanhe

A Câmara dos Deputados começou a Ordem do Dia da sessão deliberativa do Plenário e analisa agora mudanças na reforma do ensino médio.

Está em análise um substitutivo do Senado para o Projeto de Lei 5230/23, do Poder Executivo, que muda alguns pontos da reforma do ensino médio (Lei 13.415/17) com o objetivo de adequar à realidade das escolas as alternativas de formação apresentadas aos estudantes.

Segundo o substitutivo do Senado, juntamente com o aumento gradual da carga horária do ensino médio, haverá aumento das horas disponíveis para cursos técnicos.

No entanto, o parecer preliminar do relator, deputado Mendonça Filho (União-PE), é pela rejeição da maior parte das mudanças.

