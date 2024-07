Dueire defende projeto de lei sobre eficiência energética

O senador Fernando Dueire (MDB-PE) defendeu nesta terça-feira (9) a aprovação do projeto de lei ( PL 6.035/2019 ), que propõe destinar 40% dos recursos vinculados a programas de eficiência energética a pequenos municípios brasileiros para a implementação de projetos de iluminação pública.

Dueire ressaltou a importância do benefício para a segurança, dignidade e autoestima de localidades que, segundo o senador, muitas vezes não têm os recursos suficientes para aplicar em áreas básicas.

— A iluminação pública eficiente não só reduz os gastos municipais com energia elétrica, permitindo a realocação de recursos para outras áreas essenciais, como saúde e educação, mas também contribui significativamente para a segurança e o bem-estar da população. Ruas bem iluminadas são mais seguras, estimulam a atividade econômica noturna e promovem um ambiente urbano mais agradável e acolhedor para todos — acrescentou em pronunciamento no Plenário.

O senador informou que o texto do projeto já foi aprovado no Senado e agora está na Câmara dos Deputados. Ele se comprometeu a acompanhar a tramitação de perto. O parlamentar destacou que o PL é um avanço significativo do ponto de vista ambiental e econômico, que terá impacto direto na qualidade de vida de milhões de brasileiros.

— Os projetos de eficiência energética em iluminação pública não são apenas uma questão de economia de energia, mas também de modernização e adaptação às exigências contemporâneas do desenvolvimento urbano inteligente. Vivemos um momento crucial, em que a conscientização ambiental e a busca por soluções sustentáveis são imperativas. A eficiência energética não é apenas uma medida econômica sensata, mas também uma necessidade urgente, diante dos desafios climáticos que enfrentamos globalmente — afirmou.