Cancelada audiência sobre os 189 anos da Revolta dos Malês

A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados cancelou a audiência que faria nesta quarta-feira (10) sobre os 189 anos da Revolta dos Malês. O debate atendia a pedido da deputada Alice Portugal (PCdoB - BA) e ainda não foi remarcado.

A Revolta do Malês aconteceu em Salvador, em 1835, contra a imposição do catolicismo. "O levante dos Malês comprova que negras e negros estavam mobilizados para libertação desde muito antes da Lei Áurea e da organização do Movimento Abolicionista", afirma Alice Portugal.

A insurreição não foi bem sucedida, pois uma denúncia fragilizou a rebelião. "Aqueles que foram às ruas para o combate acabaram sendo pegos de surpresa por uma polícia que – já avisada da revolta – os aguardava com maior poder militar", explica a deputada.

Apesar do objetivo inicial não ter sido conquistado, Alice Portugal afirma que a Revolta dos Malês influenciou outros movimentos insurgentes e permanece até hoje como símbolo de resistência.