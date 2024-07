Obra em rodovia de Minas Gerais é tema de debate na Câmara hoje

A Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais da Câmara dos Deputados promove, nesta terça-feira (9), audiência pública sobre obras na BR-135, em Minas Gerais.

O debate atende a pedido do deputado Paulo Guedes (PT-MG) e será realizado a partir das 13 horas, no plenário 12.

A BR-135/MG liga o município de Manga ao município de Itacarambi, ambos em Minas.

"A rodovia é vital para a região norte de Minas Gerais, servindo como um eixo fundamental para o transporte de pessoas, mercadorias e produtos agrícolas", afirma Paulo Guedes.

Segundo o deputado, hoje a rodovia tem diversos pontos críticos, que comprometem a segurança dos usuários. "A realização de obras de melhoria é crucial para reduzir acidentes e garantir a integridade física de motoristas e passageiros."

Por outro lado, Guedes reconhece que as obras na BR-135/MG podem causar impactos ambientais significativos. "Uma audiência pública é o fórum adequado para discutir as medidas mitigadoras que serão adotadas, assegurar que o projeto esteja em conformidade com as legislações ambientais vigentes e proteger o meio ambiente local."