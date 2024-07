Turismo rural: Estado promove oito Caminhadas da Natureza em julho

Para promover o turismo rural, o Governo do Estado, por meio do IDR-Paraná, promove ainda em julho oito novas Caminhadas da Natureza. Elas vão acontecer em Mandirituba (14 de julho), Ourizona (14 de julho), Cerro Azul (21 de julho), Mamborê (21 de julho), Paranaguá (21 de julho), Piraí do Sul (21 de julho), Rondon (21 de julho) e Sarandi (28 de julho).

A caminhada de Mandirituba percorre o circuito Mãe da Mata. Ela começa na Igreja Católica do Chimboveiro, tem 12 quilômetros de distância e tem 2 mil vagas disponíveis (400 pessoas já se inscreveram). O trajeto percorre propriedades de 15 famílias rurais e os tradicionais campos de camomila da cidade . Também estão previstos um café da manhã e um almoço.

Em Ourizona , a caminhada percorre o circuito da Festa do Milho, com 11 quilômetros de extensão. São 999 vagas. O trecho percorre plantações, pequenas cachoeiras e propriedades rurais da cidade, que fica nas imediações de Maringá. É necessário levar um quilo de alimento não perecível.

O dia 21 de julho terá cinco caminhadas. Em Cerro Azul , o circuito Caminhada do Bom Sucesso tem 10 quilômetros de extensão. Perto da Capital também serão realizadas a Caminhada Serra da Prata, em Paranaguá , com 11 quilômetros de extensão, com saída na Comunidade Maria Luiza, e o Circuito Cerro da Onça, em Piraí do Sul , com saída a partir do Santuário Nossa Senhora das Brotas, um dos mais suntuosos do Paraná. A caminhada tem 12 quilômetros de extensão e pode abrigar até 999 pessoas.

Em Mamborê , o Circuito do Gavião tem 10 quilômetros e pode receber até 2 mil pessoas. Os participantes passarão por trilhas e estradas e terão a possibilidade de contemplar cachoeiras e uma igreja subterrânea. Em Rondon , o Circuito Caminhos do Morango tem 13 quilômetros de extensão. Os turistas e moradores locais podem ter contato com plantações de morango e conhecer um pouco da história da agricultura familiar da cidade da região Noroeste.

Além dessas já estão confirmadas quatro caminhadas mês que vem: Engenheiro Beltrão (4 de agosto), Terra Rica (4 de agosto), Antônio Olinto (18 de agosto) e Maringá (18 de agosto). Ainda há dezenas de circuitos previstos até o fim do ano. O calendário completo dos eventos pode ser consultado AQUI . As inscrições devem ser feitas no mesmo site.

PROJETO– As Caminhadas na Natureza existem desde 2007 como uma política pública da Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento (Seab). Além de valorizar a cultura local, o turismo rural se solidifica como mais uma fonte de renda para as famílias envolvidas na atividade. Em 2023, 97 circuitos das Caminhadas da Natureza atraíram 63 mil pessoas, que injetaram cerca de R$ 1,6 milhão na economia das cidades.

De maneira geral, todas as caminhadas possuem pontos de parada, banheiros disponíveis, café da manhã com confraternização dos participantes, carros de apoio e possibilidade de almoço em algum dos pontos de parada. O IDR-Paraná e as Prefeituras ajudam a organizar os roteiros e promover os circuitos, o que ajuda a potencializar a economia de pequenas propriedades das cidades.