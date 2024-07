Polícia de SP encontra 1,5 tonelada de maconha em carga de adubo

Policiais da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) de Osasco apreenderam na quinta-feira (4) 1,5 tonelada de maconha em um caminhão carregado com adubo. O flagrante aconteceu na rodovia Assis Chateaubriand, na região de Presidente Prudente, no interior paulista.

Os agentes receberam a informação de que o veículo, que seguia no sentido Paraná – São Paulo, estava transportando o entorpecente. A droga, conforme a Dise, pertenceria a uma facção criminosa, e seria distribuída em pontos de vendas do tráfico na região de Osasco, na grande São Paulo.

Com as informações, os policiais foram ao interior do estado na tentativa de localizar o veículo. Durante as buscas, o veículo foi interceptado no km 506 da rodovia.

O motorista, de 36 anos, admitiu o transporte ilícito. O veículo foi escoltado pelos policiais até a sede da Dise na região metropolitana, onde a ocorrência foi registrada.

Sob as 10 toneladas de adubo estavam escondidos 1,3 mil tijolos de maconha. O entorpecente foi apreendido e submetido a perícia. O motorista permaneceu preso. Com ele, os investigadores encontraram um mapa com a indicação da entrega da droga em Osasco.

A Dise, agora, dá sequência às investigações para identificar demais envolvidos no transporte do entorpecente.