Fim de semana tem exposição da Tarsila do Amaral e Festival Fábricas de Cultura

A exposição “Centenário ‘Autorretrato I’, Tarsila do Amaral’” celebra os 100 anos do autorretrato da artista, obra em que ela retratou apenas seu rosto flutuando no infinito

A dica para este fim de semana vai para Campos do Jordão. Além do Festival de Inverno, que começou na semana passada, o Palácio Boa Vista do Governo do Estado, inaugura duas exposições neste sábado (06). As mostras entram na comemoração dos 60 anos do espaço.

Uma das exposições conta com 11 obras da Tarsila do Amaral. Chamada “Centenário ‘Autorretrato I’, Tarsila do Amaral”, celebra os 100 anos do icônico autorretrato da artista, e traz outros quadros que abarcam as diversas fases da pintora. A exposição ficará em cartaz até meados de setembro no Palácio Boa Vista.

A outra mostra leva 41 obras de arte contemporânea para uma das salas do Palácio que passa a ser dedicada a exposições temporárias de artistas convidados. A exposição “Olhar a Terra, Ver o Céu” fala sobre a paisagem nos dias de hoje e fica em cartaz até outubro.

Na capital paulista, a dica vai para o espaço Oswald de Andrade que recebe o Festival Fábricas de Cultura, entre os dias 4 e 6 de julho. Todas as 15 unidades do Programa estarão reunidas para uma série de atividades gratuitas, além de uma Feira de Economia Criativa, Tecnologia e Empreendedorismo. Dentre as ações, estão cursos de música, dança, teatro, shows e muito mais.

Para a criançada, o Mundo do Circo oferece uma variedade de atividades gratuitas , que incluem oficinas e apresentações. O projeto visa proporcionar uma experiência divertida e educativa no mundo encantado do circo. As atividades começam neste sábado (06). A programação completa está no site: mundodocircosp.com.br

E em São José dos Campos acontece neste fim de semana o Revelando SP, maior festival da valorização das culturas tradicionais paulistas. Além do artesanato, culinária e manifestações artísticas regionais, o evento conta com diversos shows. O evento é gratuito. A programação está disponível no site: revelandosp.com.br