Férias de julho: SP deve movimentar R$ 7 bi com circulação de 5 milhões de turistas

O recesso escolar, que acontece durante as férias de julho, terá mais de 5 milhões de turistas circulando pelo estado de São Paulo, de acordo com as estimativas do Centro de Inteligência e Economia do Turismo (Ciet), ligado à Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP), o que deve movimentar R$ 7 bilhões.

Em sondagem realizada com a população, o Ciet perguntou sobre a intenção de viagem nas férias de julho. Pouco mais de 60% dos ouvidos disseram que viajarão nas férias e ficarão dentro do próprio estado. Para 34% deles, o destino será outros locais no Brasil, enquanto 6% devem escolher destinos internacionais para visitar nas férias.

LEIA TAMBÉM: Estado de SP é o destino de lazer mais vendido do Brasil pelas operadoras de turismo

A capital São Paulo foi o destino mais citado entre os entrevistados, seguida das cidades do Circuito das Águas, como Serra Negra, o litoral norte do estado e a Baixada Santista. O turista pretende permanecer em média seis dias nos destinos com um gasto médio, por pessoa, de R$ 217 por dia.

O planejamento dos turistas inclui, em 57,9%, estadias em hotéis, pousadas e similares. Para outros 15,8%, o meio de hospedagem a ser escolhido deverá ser a casa de amigos ou parentes, e 12,3% disseram que preferirão imóveis de aluguel por aplicativo.

O perfil dos viajantes é predominantemente familiar e 90% das viagens serão realizadas de carro. A atividades mais procuradas nos destinos são gastronomia (17,7%), assim como o Ecoturismo e Turismo de Natureza (14%), Parques de Diversão (13%) e Museus ou Locais Históricos (12%).

Siga o canal “Governo de São Paulo” no WhatsApp:

https://bit.ly/govspnozap