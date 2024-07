Aprovado na CE, Dia Nacional do Funk vai a sanção

Dia 12 de julho pode se tornar o Dia Nacional do Funk. A celebração foi aprovada definitivamente na Comissão de Educação e Cultura (CE) nesta terça-feira (2). Se não houver recurso dos senadores para votação em Plenário, o texto seguirá para sanção presidencial.

O projeto de lei (PL) 2.229/2021 , da Câmara dos Deputados, recebeu voto favorável da relatora, senadora Janaína Farias (PT-CE). Na reunião presidida pelo senador Flávio Arns (PSB-PR), o relatório foi lido pelo senador Carlos Portinho (PL-RJ). Segundo ele, o ritmo musical é hoje um dos movimentos culturais de maior impacto no Brasil “tanto em termos de visibilidade quanto de contribuição econômica”. Como exemplo, Portinho afirmou que teve influência dofunkquando, em sua adolescência, trabalhava com DJ.

— Para pagar o meu lazer, eu com 16 anos comecei [a trabalhar] comodisc jockey. Eu posso dizer que eu fui influenciado [pelo funk], porque quando era garoto, depois do colégio, ligava a TV e estava lá o Furacão 2.000 [produtora carioca], e eu achava impressionante a capacidade de composição e a experiência — contou Portinho.

O relatório de Janaína Farias apontou ainda a marginalização do ritmo, “muitas vezes associado injustamente à violência e à ilegalidade”, mas que é uma “ferramenta de inclusão social, gerando oportunidades para milhões de jovens brasileiros”.

Origem

O projeto se originou após audiência pública em 2021 na Câmara dos Deputados com representantes do segmento. Segundo os debatedores, a data foi escolhida em homenagem ao Baile da Pesada, festa precursora para a popularização do funk. O evento foi realizado em 12 de julho de 1970, no Canecão, casa de shows da Zona Sul do Rio de Janeiro. Com a consolidação do ritmo musical, os bailes funk se multiplicaram nas comunidades cariocas a partir da década de 1990 e, depois disso, as produções do estilo se difundiram por todo o Brasil.

O funk carioca teve início na década de 1970, sob influência dos estilos soul e funk, que estavam em alta nos Estados Unidos e eram ligados à cultura negra norte-americana.