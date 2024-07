Publicada lei que cria 49 cargos no Tribunal do Trabalho da Bahia

Sede do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 5ª Região, em Salvador - Foto: Fabrício Ferrarez/Secom TRT-5

Está publicada noDiário Oficial da Uniãodesta terça-feira (2) a Lei 14.906 , que cria 49 cargos efetivos de analista judiciário no quadro de pessoal do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 5ª Região, com sede em Salvador (BA). A norma teve origem em projeto de lei da Câmara ( PLC 190/2015 ) aprovado pelo Senado em maio .

A proposta que deu origem à nova lei é de autoria do Tribunal Superior do Trabalho (TST). O órgão argumenta que a criação dos cargos era necessária para adequar a estrutura funcional do TRT a uma resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que padroniza a estrutura organizacional e de pessoal dos órgãos da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus e aprimora a área de Tecnologia da Informação.

As despesas com os cargos serão cobertas com o orçamento próprio do tribunal.