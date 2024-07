CCS dá posse a novos conselheiros

Foram empossados nesta segunda-feira (1º) dois novos membros do Conselho de Comunicação Social (CCS): Rafael Soriano e Samir Nobre. Os demais conselheiros já haviam assumido os cargos anteriormente. O mandato é de dois anos, permitida uma recondução.

O colegiado também aprovou relatório sobre projetos de lei que tratam da remuneração dos profissionais de comunicação. O CCS sugere que o Congresso avance em uma medida regulatória que assegure o pagamento pela utilização do conteúdo jornalístico por parte das plataformas digitais. O documento foi lido pela conselheira Maria José Braga.

Conselho

Composto por 13 conselheiros titulares e 13 suplentes , o CCS é um colegiado do Congresso Nacional que realiza estudos, pareceres, recomendações e outras solicitações a respeito do tema da comunicação social no Brasil.

Os conselheiros são eleitos pelo Congresso dentre nomes indicados por entidades representativas dos setores da comunicação social.