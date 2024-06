Governo do Tocantins inicia expedição da Rota da Pecuária nesta segunda-feira, 24

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria da Agricultura e Pecuária (Seagro), inicia a expedição daRota da Pecuária,nesta segunda-feira, 24, em quatro municípios tocantinenses. A primeira parada da caravana ocorre, na Fazenda Mato Verde, no município de Dois Irmãos.

Em sua 3ª edição, a Rota da Pecuária percorrerá aproximadamente 1,2 mil km, abrangendo os municípios de Dois Irmãos, Brejinho de Nazaré, Marianópolis e Paraíso do Tocantins, onde a expedição visitará quatro propriedades e um frigorífico previamente selecionados pela Secretaria da Agricultura, que se destacam em manejo produtivo e gestão.

O evento visa compartilhar informações e tecnologias utilizadas na propriedade para beneficiar a pecuária no Tocantins. “Nestas propriedades os produtores e técnicos responsáveis relatam a trajetória da propriedade, manejo produtivo e financeiro, fornecendo dados como áreas de pastagem e de agricultura de cada propriedade, total de rebanho, estratégias nutricionais, índices de fertilidade, natalidade e mortalidade, manejo da sanidade e da produção, uso de tecnologias de seleção genética e comercialização de animais”, explica o diretor de Agricultura, Pecuária e Agronegócio da Seagro, José Américo Vasconcelos.

A expedição tem como objetivo integrar pecuaristas e técnicos, baseado na troca de informações e conhecimento de manejos, identificar tanto os pontos positivos quanto os gargalos de cada projeto e as tomadas de decisões implementadas nos processos produtivos.

São parceiros no evento: Agência de Defesa Agropecuária do Estado (Adapec), Embrapa, Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), Nelore Mato Verde, Agropecuária Kehrle, Fazenda Boa Esperança, Plena, Agropecuária São Gabriel, Plano ABC, Novilho Precoce -TO, Sicredi, Marca Motors, Mitsubishi Motors, Terra Forte e Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).