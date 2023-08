Indicação de embaixadora na Bósnia e Herzegovina vai a Plenário

A indicação de Maria Clara Duclos Carisio para o cargo de embaixadora do Brasil na Bósnia e Herzegovina foi aprovada pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) nesta quinta-feira (17). O parecer favorável à Mensagem 49/2023 foi elaborado pelo senador Fernando Dueire (MDB-PE) e recebeu 12 votos favoráveis e nenhum contrário.

Bósnia e Herzegovina é uma república parlamentarista que declarou sua independência da ex-Iugoslávia em 1992. Com população de aproximadamente 4 milhões de pessoas, a nação tem economia baseada na agricultura, no extrativismo mineral e nas indústrias a ele associadas.

Maria Clara afirmou que a pauta de importações da nação atualmente é restrita. Em resposta ao presidente da CRE, senador Renan Calheiros (MDB-AL), sobre as chances de estabelecimento de relações comerciais com o Brasil, ela considerou ser uma “atividade de formiguinha” que, para ser efetiva, depende da participação ativa da embaixada:

— A abertura de contratação local para exploração de oportunidades de comércio requer negociação, uma vez que o país ainda é pouco conhecido entre empresários brasileiros. É interessante estabelecermos um setor de promoção comercial na embaixada para permitir a negociação entre empresários dos dois países que possa resultar em oportunidades concretas de comércio — ponderou a indicada.

Ministra de primeira-classe, Maria Clara nasceu no Rio de Janeiro em 1956. Formou-se em economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1977 e ingressou no Instituto Rio Branco em 1980. Ela foi diretora do Departamento da Ásia Central, Meridional e Oceania do Ministério das Relações Exteriores de 2011 a 2015 e cônsul-geral em Frankfurt, na Alemanha, de 2016 a 2019. Atualmente, é embaixadora em Georgetown, capital da Guiana, desde 2019.