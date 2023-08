Seif expressa preocupação com polarização e pede paz

O senador Jorge Seif (PL-SC) declarou em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (16) preocupação com a polarização política no Brasil e fez um apelo por pacificação e respeito entre os Poderes. O senador reforçou que a situação continua afetando as relações familiares e destacou as interações entre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e os parlamentares, para promover um ambiente de diálogo e harmonia.

— O presidente Rodrigo Pacheco sempre que podem têm abordado cada um de nós senadores, seja nas reuniões de líderes, seja nas reuniões de pautas, que nós temos, seja nas reuniões dos partidos [...] sempre têm buscado uma palavra que é pacificação[...]com muitas diferenças que nós temos, pois esta é uma Casa plural [...]. Vai ter gente que defende MST, vai ter gente que defende a propriedade privada, e assim é o povo brasileiro. Nós somos a representação verdadeira. Cem por cento da nossa democracia está representada na Câmara e no Senado — argumentou.

Seif também lembrou sua posição política conservadora, que segundo ele, não interfere no bom relacionamento com membros de diferentes partidos e correntes ideológicas. O parlamentar mencionou a importância da diversidade de opiniões na democracia, questionando a postura de integrantes do Executivo. O senador enfatizou que manifestações frequentes contra o governo anterior têm dificultado o diálogo.

— O ministro Paulo Pimenta, por exemplo, disse o seguinte: "Bolsonaro veio do esgoto da política." Isso não me parece pacificação. [...] o ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, afirmou que a privatização gerou instabilidade no setor elétrico nacional. [...]. Se ainda estão investigando o motivo do apagão, isso aqui ou é precipitado, precoce, irresponsável, ou umafake news. E eu pergunto: e os outros apagões que o Brasil teve antes da Eletrobrás ser privatizada? A culpa é de quem? [...] não me parece pacificação e, muito menos, respeitoso — concluiu.