Marcos Rogério destaca importância da reforma tributária

O senador Marcos Rogério (PL-RO) ressaltou, em pronunciamento na quarta-feira (16), a importância da reforma tributária para o país e afirmou que o governo e a oposição entendem sua urgência. Marcos Rogério pontuou que as críticas feitas por parlamentares ao texto não significam oposição à reforma, mas sim ideias para aperfeiçoá-la.

— Eu, pessoalmente, tenho preocupações em relação a vários pontos da reforma, sobre os quais eu quero propor um aprofundamento do debate juntamente com as visões do conjunto de senadores. Na área de produção de alimentos, por exemplo, é imperativo que a gente discuta a formatação de uma proposta que garanta mais competitividade para o setor, além de baratear os produtos que são postos na mesa de cada família deste país. Estados, como o meu estado de Rondônia, que têm uma grande participação na produção de gêneros alimentícios, de diversas culturas, além da produção animal, dependem, e muito, de uma política tributária moderada, que permita a potencialização da exploração econômica. Vamos, portanto, voltar a nossa visão para fazer uma reforma tributária que dialogue com os interesses dos brasileiros.

O parlamentar afirmou que o Estado brasileiro é um dos mais “perversos” do mundo em termos de carga tributária. Para o senador, é preciso fazer uma reforma tributária focada na simplificação, redução de carga e melhor distribuição.

Marcos Rogério também sugeriu que o Congresso foque no formato de distribuição dos tributos, equilibrando a participação da União, estados e municípios com uma visão municipalista, para que os serviços públicos “cheguem de forma mais efetiva para quem precisa”.