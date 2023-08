Zenaide celebra Dia Nacional da Mulher Empresária

A senadora Zenaide Maia (PSD-RN) destacou, em pronunciamento na quarta-feira (16), o Dia Nacional da Mulher Empresária, celebrado em 17 de agosto. A parlamentar, que foi relatora da proposta, ressaltou que a data dá visibilidade ao tema e estimula as mulheres a “mostrar que são capazes de estar em qualquer setor”.

Zenaide afirmou que a Procuradoria Especial da Mulher do Senado lançou, na terça-feira (15), junto com a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, a segunda edição da cartilhaMulheres que Constroem o Varejo. Segundo a senadora, o documento orienta mulheres e destaca seus desafios, além de mostrar a dificuldade do micro e do pequeno empresário com os juros altos.

— Os bancos fazem uma extorsão, um esmagamento das pessoas físicas neste Brasil, cobrando juros em cartão de crédito e cheque especial de até 450% ao ano, quando nos países de origem cobram no máximo 3% ao ano. Isso já é muito preocupante. Mas quando esses juros começam a prejudicar as micros, pequenas e médias empresas, isso é mais grave, porque vem o desemprego.

A senadora também destacou a PEC 79/2019 , de sua autoria, que limita a taxa de juros cobrada pelas instituições financeiras a três vezes o valor da taxa básica de juros estabelecida pelo Banco Central. O texto está na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

— O Congresso Nacional pode, sim, tirar essa extorsão do povo brasileiro e das empresas, porque agora chegou às empresas. [...]Juros altos não interessam a ninguém. A gente pode, sim, ter esse olhar. E não vamos engessar a política monetária do Banco Central. Três vezes a taxa Selic já é muito juro para o mundo todo, mas, mesmo assim, é um início.É hora de a gente debater essa PEC. É hora de o Congresso se debruçar, porque, como fazem essa extorsão das pessoas físicas, acham simples também extorquir os micros e pequenos empresários, fechando empresas e desempregando as pessoas.