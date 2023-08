Damares destaca conquistas da mulher do campo no governo anterior

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) ressaltou, em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (16), as conquistas que o governo de Jair Bolsonaro proporcionou às mulheres do campo no país. Ela também parabenizou as mulheres que participaram da Marcha dasMargaridas, que foi realizada na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, nesta quarta.

Damares destacou que, em 2019, quando era ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a pasta participou de uma reunião na Corte Interamericana de Direitos Humanos e apresentou um acordo para que o Brasil realizasse a compensação financeira à família da líder sindicalMargaridaAlves, assassinada em 1983, que dá nome à marcha.

—O dinheiro vai reparar todas as dores? Não. O dinheiro fez justiça? Não. Mas foi uma homenagem à mulher que o governo conservador reconhecia como uma mulher que lutava por direitos humanos. O governo conservador só faz reparação que o governo anterior não fez? Não. O governo conservador faz justiça —afirmou.

A senadora ressaltou ainda que o governo anterior trabalhou para ampliar e melhorar as condições de acesso das mulheres do campo ao crédito rural. De acordo com Damares, a então ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Tereza Cristina colocou como pauta prioritária da pasta a regularização fundiária no Brasil.

— A regularização fundiária feita nesta nação, nos últimos quatro anos, foi um recado a todas as margaridas. Reconhecemos a reivindicação da marcha, mas queremos mais que marcha, queremos lá na ponta garantir direito à propriedade, direito ao crédito; direito a ter um endereço de verdade para acessar os benefícios sociais — afirmou.